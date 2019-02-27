Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

В Краснодаре суд приговорил Наталью Бакшееву, ранее признанную присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству женщины, к 10 годам колонии, передает РИА Новости.

По данным суда, во время застолья в сентябре 2017 года Бакшеева приревновала мужа к знакомой и потребовала от мужа убить женщину. Он расправился с жертвой, расчленив ее тело.

Как пояснили в СКР, убийца сделал селфи с фрагментами тела погибшей на свой телефон, который спустя несколько дней рабочие нашли на улице и заявили в полицию.

Во время обыска в общежитии военного авиаучилища, где проживали обвиняемые, полицейские обнаружили фрагменты тела в солевом растворе, а на кухне — еду и замороженное мясо неизвестного происхождения. По данным генетической экспертизы, образцы принадлежали убитой женщине.

Бакшеева вину не признала. Ее муж ждет суда в лечебном учреждении, так как болен туберкулезом в открытой форме, находиться в СИЗО он пока не может.