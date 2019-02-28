Россия внесла в СБ ООН свой вариант резолюции по Венесуэле

Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Москва внесла свой проект резолюции по Венесуэле. Голосование по этому документу Совбез назначил на 28 февраля.

Также 28 февраля состоится голосование по проекту, предложенному американской стороной, напоминает ТАСС. В тексте резолюции, предложенной США, предусмотрено проведение в Венесуэле "свободных и справедливых выборов". Однако ранее постпред России при СБ предупреждал: единственной целью Штатов является смена власти в Венесуэле.