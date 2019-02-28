Самое крупное ДТП в истории Висконсина: на трассе столкнулся 131 автомобиль

Самое крупное ДТП в истории штата произошло в американском Висконсине. Там столкнулся 131 автомобиль. Есть один погибший, еще 71 человек получил ранения.

На линию службы спасения поступили тысячи звонков. А на шоссе, где произошла авария, образовалась многокилометровая пробка. Причиной случившегося стали погодные условия, передает телеканал "Россия 24". Как сообщили очевидцы, шел снег, видимость на дороге была не более двух метров. Ранее крупное ДТП, связанное с непогодой, произошло в штате Миссури.