Освободите Вилли! Десятки белух и косаток продолжают томиться в "китовой тюрьме"

Минприроды направило президенту Путину предложения по дальнейшей судьбе косаток и белух, которые содержатся в китовой тюрьме в Приморье. Чиновники признают — морских млекопитающих в таком количестве на волю не отпускали еще никогда. Главная цель — чтобы животные после нескольких месяцев в клетках смогли адаптироваться к жизни в океане.

За кадром остаётся колючая проволока, усиленные меры безопасности. Это место, и правда, похоже больше на тюрьму, чем на место содержания таких уникальных животных. Двойной забор. Камеры наблюдения. Посторонний не зайдёт.

Промыть обувь в специальном растворе. Использовать перчатки при прикосновении к животным. Сегодня здесь пристально следят за журналистами, которых на территорию пустили впервые. Казалось бы, за соблюдением правил здесь следят. Но учёные заявляют: здесь выявлен целый ряд серьёзных нарушений. Место это уже прозвали китовой тюрьмой. Официально же это — центр передержки животных.

К 1 марта президент России Владимир Путин поручил решить судьбу млекопитающих. Однако, можно ли пленников выпустить в ближайшее время или они нуждаются в реабилитации? К изучению вопроса подключилась московская Академия ветеринарной медицины и Институт проблем экологии. Оказалось, что пойманные косатки и вовсе относятся к редкому виду плотоядных, и занесены в Красную книгу Камчатского края.

Расследование ведёт теперь не только Следственный комитет, но и ФСБ. Изучается схема отлова животных и возможность их нелегальной транспортировки за рубеж. В Министерстве природных ресурсов и экологии готовятся ужесточить и конкретизировать правила вылова таких млекопитающих. Сегодня разрешение на вылов дают, если использовать морское животное планируют в научных и образовательных целях. В реальности бизнесмены становятся браконьерами.