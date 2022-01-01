Путин подписал закон, запрещающий промышленный вылов китообразных

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает промышленный и прибрежный вылов китообразных. Речь идет обо всех видах китов и дельфинов, в том числе о косатках и белухах.

Раньше квоты на их вылов выдавало Росрыболовство. В 2019 году в бухте Средняя в Приморье были найдены 90 белух и 11 косаток. Все животные были выловлены незаконно, их планировалось продать в океанариумы КНР.

Тогда к решению проблемы "китовой тюрьмы" подключился президент России. Он дал поручение профильным министерствам и ученым решить судьбу животных. После случившегося были возбуждены административные и уголовные дела, ситуация приобрела широкий резонанс. Экологи стали активно добиваться полного запрета на вылов китообразных.