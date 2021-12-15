Плывите, дельфины! Лов морских млекопитающих хотят запретить полностью

Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли проект закона о запрете вылова морских животных для культурно-просветительских целей. Об этом сообщил первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

15 декабря Дума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает вылов китообразных в промышленных целях. Бурматов и его коллега Светлана Бессараб предлагали распространить запрет и на вылов животных для дельфинариев и океанариумов, но ГД не разделила их позицию.

По словам Бурматова, тот факт, что закон принят в нынешнем виде, – это "хорошо и правильно", но этого недостаточно.

"Мы готовы сделать следующий шаг. Внесли с коллегами законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в так называемых культурно-просветительских целях, – написал депутат в Instagram. – Хотели это сделать более оперативно, поправкой, но этого сделать, к сожалению, не удалось. Поэтому будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от культурно-просветительского вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес".

По словам Бурматова, президент России Владимир Путин поддержал инициативу такого запрета, "и это очень круто". Депутат отметил, что так называемые китовые тюрьмы появляются "не от промышленного вылова".

Весной этого года Бессараб вносила в Думу законопроект, предполагающий запрет на вылов морских животных и для учебных целей.

История с "китовой тюрьмой", которую упомянул Бурматов, началась в 2018 году и имела большой общественный резонанс. Тогда было выловлено порядка ста особей морских животных, которые содержались в тесных вольерах недалеко от города Находка. Их планировалось продать в китайские океанариумы. В итоге зоозащитникам удалось добиться освобождения китов, в 2019 году животных выпустили на волю. Сторонники полного запрета на вылов китов и дельфинов указывают, что эти животные обладают высокоразвитым интеллектом и устанавливают прочные социальные связи, поэтому им крайне тяжело жить в неволе.