Универсиада. Российские хоккеисты расправились с японцами

На проходящей в Красноярске зимней Универсиаде свой второй матч провела мужская сборная России по хоккею. Наша команда нанесла крупное поражение сборной Японии с результатом 10:1.

На этот раз наша сборная не испытала проблем в игре с японцами. Россияне забросили в ворота соперников десять шайб, пропустив лишь одну. В составе сборной России отличились Иван Ларичев (2-я минута), Данил Квартальнов (12), Игорь Руденков (18 и 52), Павел Медведев (34), Максим Джиошвили (37), Дмитрий Колготин (37), Вячеслав Шевченко (46 и 54) и Егор Морозов (57). В составе команды Японии отличился Жин Саваде (31).

Сборная Чехии проиграла словакам 2:7. Следующий соперник россиян команда США со счетом 8:1 разгромила венгров.