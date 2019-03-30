В Мексике четырех похитителей мигрантов приговорили к 6,6 тыс. лет тюрьмы

В штате Тамаулипас в Мексике суд приговорил четырех участников похищения иностранных мигрантов в общей сложности к 6,6 тыс. лет лишения свободы. Об этом сообщает генеральная прокуратура страны.

Как уточняется, двое преступников проведут за решеткой 1,87 тыс. лет тюрьмы каждый, а еще два их подельника были приговорены к 1,7 тыс. и 1,17 тыс. лет соответственно. Также осужденным придется выплатить всем пострадавшим от их действий более полумиллиона долларов США, передает ТАСС. В феврале 2018 года в районе города Матаморос бандиты похитили 117 нелегальных мигрантов.

Ежегодно несколько сотен тысяч жителей бедных стран Центральной Америки пытаются добраться до Соединенных Штатов через Мексику. На пути их подстерегают опасности разного рода. Часто они становятся жертвами торговцев людьми или преступных группировок.