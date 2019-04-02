ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций

Во втором туре за место президента Украины будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко — это уже факт.

Центризбирком страны объявил итоги голосования, которое прошло в минувшие выходные. Обработаны почти 100 процентов протоколов. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, у Порошенко — почти 16. На третьем месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Сенсацией стало 4 место, передает телеканал "Россия 24". Представитель оппозиции Юрий Бойко победил в ряде регионов на востоке страны, а также на участках за рубежом.

Несмотря на тысячи нарушений, о которых сообщило МВД, минюст уже объявил, что результаты первого тура обжалованию не подлежат. Второй тур состоится через три недели, 21 апреля.