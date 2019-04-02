Госдума разрешила охоту с луком

Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе. Как поясняют авторы документа Эрнест Валеев и Владислав Резник, лук, наконец, получит четкий правовой статус, пишет агентство "Интерфакс".

Важно отметить, что ранее это оружие относилось только к спорту. Охотиться с ним было нельзя. Новый законопроект обяжет получать на лук такое же разрешение на хранение и ношение, как и на ружья или винтовки, и регистрировать в Росгвардии.

Подобный подход облегчит контроль за луками на руках у населения, а их владельцы должны будут пройти все необходимые комиссии: психиатрическую, химико-токсикологическую и наркотическую.