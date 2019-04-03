Выборы на Украине. Причины поражения Тимошенко и намерения Бойко

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, который занял четвертое место, заявил, что его партия начинает подготовку к выборам в парламент.

Он отметил, что настроения на Украине изменились. Провал Порошенко показал: люди больше не хотят поддерживать этот режим. Результат Бойко стал своеобразной сенсацией. Киев его объявил чуть ли не изменником за то, что политик настаивает на восстановлении промышленности Украины, прежде всего за счет возобновления связей с Россией. Однако несмотря на мощную негативную кампанию в прессе, которую организовал Порошенко, Бойко получил сопоставимый с Тимошенко результат. У него 11% голосов. В партии подчеркнули, что это позволит изменить и расклад в Верховной раде.

А еще украинские политологи назвали причины поражения на выборах Юлии Тимошенко. По их мнению, проиграла потому, что её программа не соответствует запросам общества. В результате ядро избирателей сохранила, но больше поддержки нет. Тимошенко также допустила стратегическую ошибку, когда стала повторять за Порошенко. Многие отметили схожесть лозунгов кандидатов. Её кампанию, а также имидж Жанны д'Арк один из экспертов назвал "эффектной неадекватностью". Тимошенко заняла третье место, набрав чуть более 13 процентов голосов, передает телеканал "Россия 24".