Украина запретила частные полеты в Россию

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что запрет, который действовал ранее, не распространялся на частные полеты. По его мнению, это создавало угрозу национальной безопасности Украины и порядку. Запрет не коснется полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК, передает РИА Новости.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "есть предложение поддержать предложение" Авакова. Возражений не последовало.

Данный запрет был введен после мартовского визита в Москву лидера "Оппозиционной платформы" Украины Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко. Аваков на выразил недовольство тем, что Медведчук и Бойко летали в Россию, несмотря на отсутствующее авиасообщение между странами. Гройсман поручил провести проверку пересечения границы политиками. В итоге из-за этого полета в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы завели уголовное дело.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года. Это было инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы. Летом прошлого года киевские власти предлагали прекратить все железнодорожные и автобусные перевозки в Россию.