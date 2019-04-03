Следствие попросило суд оставить Кокорина и Мамаева за решеткой

В Пресненском суде столицы начался процесс по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Стало известно, что следствие попросило оставить всех обвиняемых под стражей еще на полгода.

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик сообщил РИА Новости, что "следствие заявило ходатайство о продлении срока содержания под стражей на полгода". Защита в свою очередь настаивает на том, чтоб братьям Кокориным, Мамаеву и Александру Протасовицкому сменили меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. Срок содержания в СИЗО истекает 8 апреля.

Кроме того, защита просит вернуть дело на дополнительное расследование в связи с большими ошибками, допущенные следствием. Это ходатайство будет рассмотрено на первом заседании суда.