Карлос Гон вновь взят под стражу
В связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях отпущенный ранее под крупный залог экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон вновь помещен под стражу.
Выданный ранее ордер на арест в отношении Карлоса Гона стал уже четвертым. Примечательно, что для японской системы правосудия повторный арест подозреваемого после того, как тот уже был отпущен под залог, не характерен, передает ТАСС.
По имеющейся информации, Токийская прокуратура намерена выдвинуть в отношении Карлоса Гона новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, сумма в размере 32 миллиона долларов поступила представителю концерна в Омане из подконтрольного Гону "президентского фонда". При этом часть средств была переведена через подставную компанию и, предположительно, была использована для приобретения яхты, которой пользовались Гон и его семья.
Как сообщалось, Карлос Гон и бывший член совета директоров концерна Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября минувшего года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Позднее сначала Грег Келли, а потом и Карлос Гон были отпущены под залог.
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