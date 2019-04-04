На помощь узникам "китовой тюрьмы" прибыла команда Кусто

Возглавляемая знаменитым исследователем океанов Жан-Мишелем Кусто группа экспертов прибыла в Россию для помощи косаткам и белухам, томящимся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье.

Как ожидается, уже сегодня Кусто встретится с представителями Министерства природных ресурсов РФ, проведет пресс-конференцию, а вечером вылетит во Владивосток. К работе прибывшей в Россию группы Жан-Мишель Кусто привлек ведущих мировых экспертов по реабилитации и выпуску на волю китообразных.

История с томящимися в неволе косатками и белухами стала известна после того, как в октябре минувшего года представители Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, и по меньшей мере 11 из этих морских млекопитающих содержались недалеко от Находки. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.