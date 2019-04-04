Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.

В марте российские футболисты провели два отборочных матча чемпионата Европы. Сначала наша команда проиграла в Брюсселе бельгийцам 1:3, а затем в Нур-Султане разгромила команду Казахстана 4:0. Благодаря этим результатам россияне смогли подняться на четыре строчки вверх.

Возглавляет список сборная Бельгии. На втором месте чемпионы мира французы, на третьем — бразильцы. Сборная Англии обошла команду Хорвати и переместилась на четвертое место. Хорваты отошли на пятую позицию.