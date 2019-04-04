4 апреля 201918:25
Пожар на заводе взрывчатых веществ в Дзержинске потушили
В Нижегородской области ликвидировали пожар на оборонном предприятии. Одноэтажное кирпичное здание полностью разрушено, передает ТАСС.
ЧП произошло в ГосНИИ "Кристал" в Дзержинске. В результате пожара в здании цеха произошел взрыв, загорелась сухая трава вокруг строения.
Пожар и взрыв произошли при проведении разгрузке материалов. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Сейчас на территории предприятия разбирают обрушившиеся конструкции.
ГосНИИ "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий из производства, испытаний, транспортировки и утилизации. С 2011 года работает под управлением госкорпорации "Ростехнологии".
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