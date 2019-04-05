Сергей Семак: верю, что Кокорин сможет вернуться в футбол

Пресненский суд Москвы продлил арест футболиста "Зенита" Александра Кокорина до 25 сентября. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что ждет возвращение российского нападающего, а также выразил надежду, что форвард продолжит выступать за петербургский клуб.

Говоря о возвращении Кокорина в футбол, Семак сказал: "Я бы этого очень хотел, потому что знаю Сашу, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Не знаю, насколько сложно ему с точки зрения физических кондиций и перенесенной операции, как быстро он сможет вернуться. Но я в это верю".

Наставник петербуржцев заявил, что эта ситуация перешла все границы человеческого понимания: "Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался – сел на год. Для меня остается большой загадкой, почему это дело стало показательным. Я желаю Александру скорейшего возвращения".

"Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб. Я бы этого очень хотел", – подытожил Семак.