Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ

Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.

Такая "корректировка системы производства", по словам Мюленбурга, необходима, чтобы "подстроиться под паузу в поставках МАХ". Это, в свою очередь, должно позволить "направить дополнительные ресурсы и сосредоточиться на сертификации программного обеспечения и возвращении МАХ к полетам".

Также Мюленбург рассказал о создании комитета, который займется анализом регламентов и процессов проектирования и разработки самолетов. Известно, что главой комитета станет адмирал в отставке и бывший вице-президент Boeing Эдмунд Гиамбастиани, передает РИА Новости.

Глава Boeing отметил, что в настоящее время идет активная работа над исправлением недочетов в программном обеспечении самолета 737 MAX.