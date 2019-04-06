Прах Людмилы Алексеевой захоронен в Вашингтоне

Урна с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронена на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Здесь же покоится прах ее матери, второго мужа и сына.

Алексеева скончалась 8 декабря 2018 года. Женщине был 91 год.

Правозащитной деятельностью она занимался с 1966 года, в1977была вынуждена уехать из СССР в США. В Россию вернулась в 1993 году, спустя несколько лет возглавила Московскую Хельсинскую группу, передает ТАСС.