Форвард "Далласа" Ничушкин установил необычный рекорд

Российский нападающий "Даллас Старз" Валерий Ничушкин вошел в историю Национальной хоккейной лиги, став первым хоккеистом, не сумевшим в регулярном сезоне забросить хотя бы одну шайбу и набрать штрафные минуты.

Как сообщает "Спорт-экспресс", подобное ранее не удавалось никому. Правда, вряд ли этот рекорд порадовал самого хоккеиста.

А вот его партнер по команде Александр Радулов в заключительной игре регулярного сезона отметился одной голевой передачей в матче против "Миннесоты Уайлд", которая позволила ему набрать 300-е очко в НХЛ. "Звезды" одержали дома победу со счетом 3:0.