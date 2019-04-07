Володин: США пытаются взять мировое сообщество в заложники

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье выступил на 140-й ассамблее Межпарламентского союза. Спикер прокомментировал ситуацию в мире, затронув проблемы сирийских Голанских высот и политического кризиса в Венесуэле.

Володин обвинил США в действиях, способных разрушить хрупкий мир на Ближнем Востоке. По словам спикера, американцы используют "право сильного, в разрез с международными нормами признав право Израиля на часть Голан.

"Игнорирование интересов других стран и народов, а также реализация только "права сильного" - прямой путь к конфликтам и войнам", — отметил Володин.

Российский парламентарий предупредил, что "международное сообщество становится заложником такой политики".

Говоря о Венесуэле, Володин назвал политику США стремлением подорвать её экономику, пишет РИА Новости.

"Фактически украдены 30 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны, введены торговые санкции, организуются кибератаки", - сказал Володин.

Оппозиция организовала акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 21 января после его вступления в должность.