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Выборы на Украине 18 минут назад
В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом
Ему на выход включили марш — главнокомандующий приехал. В первом туре Одесса над Порошенко посмеялась. Этот город у Черного моря дал ему 9%. Он приехал свой рейтинг спасать, иначе кто еще поможет утопающему.
Одесситы запускают в небо картонного Порошенко: он не взмывает ввысь, но и в воде не тонет. Церемония прощания затянулась еще на три недели. Украинские музыканты объясняют популярно: этот президент должен уйти.
"Неужели за столько лет не нажил достаточно, чтобы зарабатывать деньги, копая могилы? Почему не пошлет на войну своих детей — ни внуков, ни племянников? Чем виноваты люди в этой стране? Скажите цену: за сколько вы продали Украину?" – спрашивают одесситы.
Тема гражданской войны для Порошенко сейчас не главная. Он объявляет войну своему оппоненту. В день выборов Петр Алексеевич бросил Зеленскому перчатку — вызвал его на дуэль.
"Ключевым элементом перед вторым туром будут предвыборные дебаты. И тот, кто будет уклоняться, мы будем знать, что ему нечего сказать", — заявил Порошенко.
В предвыборном штабе его встречают ликованием. На плазменном экране — цифры крупным шрифтом. Порошенко не первый – второй. Он становится спиной к экрану. Второму номеру аплодируют, но серебро не золото. Петр Алексеевич не в настроении.
Ему не помог турецкий томос, административный ресурс не помог. И даже "сетка" подкупа избирателей не сработала. "Ломбарды" Порошенко по скупке голосов работают до сих пор. В Вышгороде представители ОБСЕ заглянули в один из таких офисов.
В день голосования Порошенко даже в церковь ходил — не к раскольникам, к баптистам. Проповедь читал Александр Турчинов — СНБО. Библию цитировал на русском, пояснения к Ветхому Завету давал на украинском. Его называют "кровавым пастором" — Турчинов развязал войну на юго-востоке. Отдал приказ бомбить аэропорты, стрелять на поражение в мирных жителей Донбасса. На этих руках, что держат Библию, кровь невинно загубленных людей. Порошенко появляется внезапно. Вид — смиренный, он вместе со всеми встает на молитву.
Электорально страна снова разделилась: Львов голосует за Порошенко, Донбасс — за Бойко. В Луганской области он набрал рекордные 41%, в Донецкой – 36%. Юрий Бойко мог пройти во второй тур, если бы оппозиция объединилась. Но в юго-восточном лагере произошел раскол.
"Это была спланированная акция со стороны действующего президента, который договорился с бизнесменом Ахметовым, контролирующим часть оппозиционного блока, о том, что не будет единого кандидата от юго-востока", — уверен Бойко.
Владимир Зеленский отыграл у Порошенко почти всю Украину, только три региона на западе выбрали не его. Он недавно был во Львове, от которого до Европы — 100 километров. Если по карте смотреть, близко. Но Украина европейской так и не стала.
"Нам шагать до Европы где-то лет 100. И это при том условии, если вдруг Евросоюз остановится и нас подождет", — считает Зеленский.
Порошенко не хотел воспринимать его всерьез. Но каждый третий голос — за Зеленского. Во время предвыборной гонки он рушил стереотипы: никаких многотысячных митингов, майданов, проплаченных интервью. Вечером 31 марта Зеленский играл в настольный теннис, когда объявили первые итоги экзитполов.
ЦИК еще только приступал к подсчету голосов, но уже стало понятно: второму туру быть. Зеленский реагирует спокойно, Порошенко выходит из себя. Ведь он соперника даже по имени и отчеству ни разу не назвал.
"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского, которому мы не дадим ни единого шанса", — заявил Порошенко.
Но он сам — управляемая театральная кукла. В честь одного из кукловодов в Киеве недавно назвали улицу, вернее, переименовали. Улица разведчика Ивана Кудри, Героя Советского Союза, стала улицей имени сенатора Маккейна.
"Джон Маккейн для поддержки украинской государственности сделал в разы больше, нежели Иван Кудря. За это Маккейна будут помнить все украинцы", — сказал Владимир Сергийчук, историк, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Маккейн свою карьеру начал с попыток разрушить Вьетнам, закончил ее активным участием в разрушении Украины. Он призывал Белый дом как можно скорее поставить Банковой летальное оружие. И как статусный американский политик посещал Евромайдан. Но кукловода нет в живых, кукла перешла в другие руки.
"Порошенко приложит все усилия, чтобы стать президентом. Если для этого надо будет немножко нарушить Конституцию, он нарушит. Если надо будет немножко пригнуть через колено избирательную комиссию, н это сделает. Даже если будут иметь место не совсем честные выборы, США, Евросоюз сделает вид, что все замечательно", — отметил политолог Александр Охрименко.
Бросив вызов Зеленскому, Порошенко праздновал победу. Он был уверен: его соперник на дебаты не пойдет. Но снова ошибся. Зеленский оставил за собой не только право выбрать оружие — он навязал пока еще президенту свою игру.
В 2014-м Тимошенко приглашала — Порошенко отказал. Тогда дебаты между финалистами так и не состоялись. Сейчас Петр Алексеевич загнан в угол — отступать некуда. Зеленский диктует условия: дебаты должны проходить на стадионе "Олимпийский" — это 70 тысяч зрителей. Кандидаты сдадут анализы на алкоголь и наркотики. И, главное, Порошенко обязан извиниться.
"Вы обязаны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с "ватником", не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю Вам 24 часа. Думайте", — обратился Зеленский к Порошенко.
Он публикует это видео в 7 часов вечера. В 5 утра Порошенко отвечает. Видео записано в спешке на фоне подсвеченного здания президентской администрации. Даже в подаче он проигрывает Зеленскому.
"Владимир Александрович, я рад, что вы приняли предложение провести дебаты. Стадион — так стадион. Я жду вас", — сказал Порошенко.
У них разная динамика. Зеленский все время в движении. Порошенко ходит вразвалочку, больше стоит. Вместе с ним последние 5 лет на одном месте стоит Украина. Он сначала согласился на стадион. Потом и на анализы.
"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты. Тон разговора резко изменился. Что же, господин президент, ваши непутевые извинения я принимаю. Я — человек простой", — подчеркнул Зеленский.
Это похоже на шоу "За стеклом". Сдача крови в прямом эфире. Интернет-портал ведет онлайн-трансляцию. В процедурном кабинете частной клиники Зеленский удобно размещается в современном кресле. Лаборант с легкой руки берет у него кровь.
Часом позже Петр Порошенко приезжает в медпункт спорткомплекса "Олимпийский". Здесь нет лаборатории — врачей специально привезли из других киевских клиник. Условий тоже нет. Под правую руку Порошенко подставили стул. Но фельдшер долго ищет вену — не попадает. Ему на помощь придут еще два врача. И, склонившись над президентом, через несколько минут они явят миру шприц не с голубой, а самой обычной красной кровью. К телу президента журналистов близко не пустят, кого-то и вовсе оставят за рамкой металлоискателя, чтобы вопросов лишних не задавали.
Зеленский на "Олимпийский" не собирался. Он был уверен: ждать независимого исследования от зависимых врачей не стоит. На пороге частной лаборатории он отвечал на вопросы обступивших его журналистов. К нему можно близко подойти.
У Зеленского осталось не условие — предложение: на роль ведущего арбитра он пригласил Юлию Тимошенко. Третья попытка стать президентом и третья неудача — президентом она опять не стала.
"У нас был шанс, был выбор изменить Украину по-настоящему. Старая, прогнившая, коррумпированная, кланово-олигархическая система пока еще осталась", — подчеркнула Тимошенко.
Разыграть дебаты на троих ей не согласилась. Лучше партию в пинг-понг: прыгать с ракеткой на каблуках, показать конкурентам, что она еще в спортивной форме и готовится к осеннему старту — выборов в парламент. За финалом президентской битвы вместе со всеми будет наблюдать со стороны.
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