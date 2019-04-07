Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

Автор: Дмитрий Киселёв

О ливийском сценарии для Венесуэлы в США, может, и мечтали бы, но влезть туда под благовидным предлогом все как-то не удается. Да и Россия уже не та, что раньше, — опыт появился.

США тем временем все ищут зацепку. Ею мог бы стать арест самозванца-неудачника Гуайдо, который в январе объявил себя президентом и пытался устроить в стране госпереворот. Когда это провалилось, то в Венесуэле стали думать, что с самозванцем делать. Америка предупреждает: трогать Гуайдо ни в коем случае нельзя, иначе это станет последней ошибкой Мадуро.

А Мадуро и не спешит. Однако уголовное дело на Гуайдо все же заведено. Оно на контроле у генпрокурора страны и Верховного суда. Национальное учредительное собрание лишило Гуайдо неприкосновенности. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

В любом случае, например, Европа, что поспешила с подачи США признать Гуайдо легитимным президентом, оказалась, прямо скажем, в дурацком положении. Представьте, например, где-нибудь в Мадриде по-прежнему действует посольство Венесуэлы. С ним испанские власти общаются по рабочим вопросам. Но посольство-то по-прежнему представляет Венесуэлу с президентом Мадуро, а официально Испания считает президентом Венесуэлы Гуайдо. Ну, не шизофрения?

Просто Испания, как и весь Евросоюз, просчиталась. В Венесуэле народ очень чувствителен к попыткам внешнего вмешательства. И очень патриотичен. Если возникает чувство, что кого-то во власть пытаются пропихнуть из-за рубежа, то вроде бы и подававший надежды лидер тут же превращается в чужака, а народ и армия объединяются на защиту страны. Так и получилось.

Автор: Валентин Богданов

Эту манифестацию Хуан Гуайдо называл разминкой перед началом операции "Свобода". Цель — создание ячеек по всей Венесуэле, которые помогут ему взять власть. Собрались, кстати, на площади Вашингтона. План подсказали тоже оттуда. Операции, правда, еще нет, но первые жертвы уже имеются. Долгое стояние на солнцепеке выдержали не все. Летучим отрядам добровольцев то и дело приходилось выносить из толпы тех, кто упал в обморок от солнечного удара.

В муниципалитете Сукре, где Гуайдо собрал митинг, самозванцу были не рады. Установку сцены не согласовали. Пришлось взбираться на грузовик. Мобильную трибуну он использовал для обвинений в адрес правительства. Беспроигрышный ход. Сначала организовать по всей стране саботаж, потом свалить все на правительство, сыграв в итоге на недовольстве тех, кто столкнулся с трудностями.

"Мы пришли из городка Хункито. Пять дней у нас нет электричества и уже год как нет воды. Поэтому мы здесь. Мы больше не хотим Мадуро. Он должен уйти", — говорят сторонники Гуайдо.

Гора Авила, что с севера возвышается над Каракасом. Во время перебоев со светом и в работе водопровода (из-за скачков напряжение сгорели насосы) здешние источники стали для горожан спасением.

На стенде — список приоритетных для снабжения объектов. Есть там и Университетский госпиталь Каракаса. Во время блэкаута пациентов больницы спас мощный генератор. 14 тысяч киловатт хватило для нужд реанимации. Аппараты для диализа тоже работали. Из-за отключений тут не было ни одной смерти, чем очень гордится главный врач. Полковник Хесус Сисо Гарсия был личным офтальмологом Уго Чавеса.

Свое движение Чавес называл Боливарианской революцией. Команданте опирался на идеи Симона Боливара, который мечтал о единой Латинской Америке.

"Это взгляд вождя, генерала, руководителя. Очевидна его гордость за ту независимость, которой он добился и которая так дорого ему обошлась. И сегодня мы следуем заветам Чавеса, идеям боливарианства", — сказал Хесус Сисо Гарсия.

Колонны тех, кто разделяет эти взгляды, стягивались к президентскому дворцу Miraflores. С красными флагами, под стук барабанов, танцуя сальсу, люди шли послушать выступление Николаса Мадуро. И такой митинг в Каракасе был не один.

У сцены немало людей в форме с шевронами боливарианской милиции. Среди добровольцев, откликнувшихся на призыв правительства после американских угроз, есть и совсем пожилые. Вместе с мужчинами под ружье готовы встать и женщины.

"Мы готовы защитить идеалы Боливарианской революции, которая открыла нам глаза на империализм, который стремится разрушить нашу страну. Если будет необходимо, мы отдадим наши жизни", — заверила Алейда Фрейтес, боец боливарианской милиции.

Но пока США продолжают терзать Венесуэлу санкциями. После того как стало известно, что экспорт нефти из страны существенно не упал, даже не смотря на предыдущие запреты, в Вашингтоне ввели персональные ограничения против 34 танкеров. Радиослушатели одного из барриос узнали об этом от своего любимого радиоведущего.

Каждый вечер Эдуардо Лопес по прозвищу Мао в своей передаче "Колокол народного сознания" рассказывает соседям по району о положении дел в мире и стране. "У оппозиции нет никакой реальной власти, нет моральных принципов, приемлемых в нашем обществе. Оппозиция уже достаточно себя опозорила, вот почему ее призывы не более чем крики в пустыне, которые никто не слышит. Это крик самовнушения собственной значимости, но это не пройдет", — уверен Лопес.

Но Гуайдо в который раз решил опять просочиться. Уже назначил дату новых манифестаций.