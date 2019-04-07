Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 16 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 апреля 201922:33

Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

Автор: Дмитрий Киселёв

О ливийском сценарии для Венесуэлы в США, может, и мечтали бы, но влезть туда под благовидным предлогом все как-то не удается. Да и Россия уже не та, что раньше, — опыт появился.

США тем временем все ищут зацепку. Ею мог бы стать арест самозванца-неудачника Гуайдо, который в январе объявил себя президентом и пытался устроить в стране госпереворот. Когда это провалилось, то в Венесуэле стали думать, что с самозванцем делать. Америка предупреждает: трогать Гуайдо ни в коем случае нельзя, иначе это станет последней ошибкой Мадуро.

А Мадуро и не спешит. Однако уголовное дело на Гуайдо все же заведено. Оно на контроле у генпрокурора страны и Верховного суда. Национальное учредительное собрание лишило Гуайдо неприкосновенности. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

В любом случае, например, Европа, что поспешила с подачи США признать Гуайдо легитимным президентом, оказалась, прямо скажем, в дурацком положении. Представьте, например, где-нибудь в Мадриде по-прежнему действует посольство Венесуэлы. С ним испанские власти общаются по рабочим вопросам. Но посольство-то по-прежнему представляет Венесуэлу с президентом Мадуро, а официально Испания считает президентом Венесуэлы Гуайдо. Ну, не шизофрения?

Просто Испания, как и весь Евросоюз, просчиталась. В Венесуэле народ очень чувствителен к попыткам внешнего вмешательства. И очень патриотичен. Если возникает чувство, что кого-то во власть пытаются пропихнуть из-за рубежа, то вроде бы и подававший надежды лидер тут же превращается в чужака, а народ и армия объединяются на защиту страны. Так и получилось.

Автор: Валентин Богданов

Эту манифестацию Хуан Гуайдо называл разминкой перед началом операции "Свобода". Цель — создание ячеек по всей Венесуэле, которые помогут ему взять власть. Собрались, кстати, на площади Вашингтона. План подсказали тоже оттуда. Операции, правда, еще нет, но первые жертвы уже имеются. Долгое стояние на солнцепеке выдержали не все. Летучим отрядам добровольцев то и дело приходилось выносить из толпы тех, кто упал в обморок от солнечного удара.

В муниципалитете Сукре, где Гуайдо собрал митинг, самозванцу были не рады. Установку сцены не согласовали. Пришлось взбираться на грузовик. Мобильную трибуну он использовал для обвинений в адрес правительства. Беспроигрышный ход. Сначала организовать по всей стране саботаж, потом свалить все на правительство, сыграв в итоге на недовольстве тех, кто столкнулся с трудностями.

"Мы пришли из городка Хункито. Пять дней у нас нет электричества и уже год как нет воды. Поэтому мы здесь. Мы больше не хотим Мадуро. Он должен уйти", — говорят сторонники Гуайдо.

Гора Авила, что с севера возвышается над Каракасом. Во время перебоев со светом и в работе водопровода (из-за скачков напряжение сгорели насосы) здешние источники стали для горожан спасением.

На стенде — список приоритетных для снабжения объектов. Есть там и Университетский госпиталь Каракаса. Во время блэкаута пациентов больницы спас мощный генератор. 14 тысяч киловатт хватило для нужд реанимации. Аппараты для диализа тоже работали. Из-за отключений тут не было ни одной смерти, чем очень гордится главный врач. Полковник Хесус Сисо Гарсия был личным офтальмологом Уго Чавеса.

Свое движение Чавес называл Боливарианской революцией. Команданте опирался на идеи Симона Боливара, который мечтал о единой Латинской Америке.

"Это взгляд вождя, генерала, руководителя. Очевидна его гордость за ту независимость, которой он добился и которая так дорого ему обошлась. И сегодня мы следуем заветам Чавеса, идеям боливарианства", — сказал Хесус Сисо Гарсия.

Колонны тех, кто разделяет эти взгляды, стягивались к президентскому дворцу Miraflores. С красными флагами, под стук барабанов, танцуя сальсу, люди шли послушать выступление Николаса Мадуро. И такой митинг в Каракасе был не один.

У сцены немало людей в форме с шевронами боливарианской милиции. Среди добровольцев, откликнувшихся на призыв правительства после американских угроз, есть и совсем пожилые. Вместе с мужчинами под ружье готовы встать и женщины.

"Мы готовы защитить идеалы Боливарианской революции, которая открыла нам глаза на империализм, который стремится разрушить нашу страну. Если будет необходимо, мы отдадим наши жизни", — заверила Алейда Фрейтес, боец боливарианской милиции.

Но пока США продолжают терзать Венесуэлу санкциями. После того как стало известно, что экспорт нефти из страны существенно не упал, даже не смотря на предыдущие запреты, в Вашингтоне ввели персональные ограничения против 34 танкеров. Радиослушатели одного из барриос узнали об этом от своего любимого радиоведущего.

Каждый вечер Эдуардо Лопес по прозвищу Мао в своей передаче "Колокол народного сознания" рассказывает соседям по району о положении дел в мире и стране. "У оппозиции нет никакой реальной власти, нет моральных принципов, приемлемых в нашем обществе. Оппозиция уже достаточно себя опозорила, вот почему ее призывы не более чем крики в пустыне, которые никто не слышит. Это крик самовнушения собственной значимости, но это не пройдет", — уверен Лопес.

Но Гуайдо в который раз решил опять просочиться. Уже назначил дату новых манифестаций.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:47

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

20:18

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

19:47

Госпитализирована актриса Алла Демидова

18:25

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

17:00

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

16:08

Ливия: армия Хафтара сообщила о провале контрнаступления войск Сараджа

15:24

Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

1 час назад
Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

2 часа назад
Собиратель земель: фельдмаршал Хафтар пошел в наступление

Собиратель земель: фельдмаршал Хафтар пошел в наступление

2 часа назад
НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

2 часа назад
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

1 час назад
У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

2 часа назад
Самолет с российскими регбистками на борту был под угрозой минирования

Самолет с российскими регбистками на борту был под угрозой минирования

3 часа назад
Данелия обладал неповторимым стилем

Данелия обладал неповторимым стилем

2 часа назад
ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

3 часа назад
С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

4 часа назад
Госпитализирована актриса Алла Демидова

Госпитализирована актриса Алла Демидова

2 часа назад
Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

20 минут назад
Бесславный юбилей Североатлантического альянса

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

1 час назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

1 час назад
"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

35 минут назад
Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

1 час назад
"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

1 час назад
В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом

В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом

2 часа назад
Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

2 часа назад
Кубок Гагарина. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Кубок Гагарина. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

3 часа назад
Т-80 оказался способен стрелять бревнами

Т-80 оказался способен стрелять бревнами

3 часа назад
Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

3 часа назад
Британцев, задержанных в центре Москвы, отпустили под подписку

Британцев, задержанных в центре Москвы, отпустили под подписку

3 часа назад
Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

3 часа назад
"Они – посмешище": Трамп поведал о 13 ненавистниках

"Они – посмешище": Трамп поведал о 13 ненавистниках

4 часа назад
"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

4 часа назад
Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

5 часов назад
Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

5 часов назад
Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

5 часов назад
Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

5 часов назад
Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

5 часов назад
Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

6 часов назад
Роули встретился с Яковенко, теперь хочет с Путиным

Роули встретился с Яковенко, теперь хочет с Путиным

6 часов назад
Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

7 часов назад
Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

7 часов назад
На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

8 часов назад
Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

8 часов назад
20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

9 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

06.04.2019 20:07
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

06.04.2019 11:46
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34