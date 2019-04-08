Готовьте вопросы: дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего главу государства Петра Порошенко на дебатах 19 апреля.

Встреча пройдет в киевском спорткомплексе "Олимпийский", передает ТАСС. В своем Telegram-канале Зеленский попросил украинцев подготовить для Порошенко вопросы, которых наверняка очень много накопилось за пять лет. Также он предложил свой вопрос: "Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?".



Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Лидером стал Владимир Зеленский, который набрал 30,24 процента голосов избирателей. У Порошенко — 15,95 процента голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.

На прошлой неделе оба кандидата сдали анализы на предмет употребления каких-либо веществ. Сдавали в разных лабораториях. Однако и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что не может ручаться за достоверность результатов анализов, так как единственным местом, где можно сдать анализы и определить, злоупотребляет ли человек спиртным или принимает наркотики, является национальный антидопинговый центр.

Накануне Порошенко предложил Зеленскому встретиться 14 апреля. При этом он добавил, что считает стадион "не лучшим местом" для такого мероприятия. Однако по закону дебаты должны проходить в последнюю пятницу перед голосованием, то есть 19 апреля.