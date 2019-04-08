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Умер Алексей Булдаков 1 минута назад
Генерал кино: в Москве простились с Алексеем Булдаковым
В московском Доме кино завершилась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Проститься с актером пришли заслуженный артист России Владимир Еремин, актеры Виктор Бычков и Александр Тютрюмов, актриса Наталья Хорохорина, руководитель постоянного представительства Алтайского края в Москве Николай Борисенко, директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина и многие другие. Поклонники и коллеги проводили гроб продолжительными аплодисментами и криками "Браво!".
Актер Александр Панкратов-Черный отметил, что Булдаков был настоящим русским артистом "с удивительной душой, с мужицким характером".
"Талантливых, русских, широких, простых, с юмором, который был палочкой-выручалочкой в трагические минуты", — сказал он на церемонии прощания.
Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов сказал, что смерть Булдакова была внезапной. Всего две недели назад он был полон сил.
"Это был цельный, порядочный человек, великолепный актер, он был генералом нашего кино, по силе образа я мог сравнить его только с Чапаевым", — добавил Герасимов.
В свою очередь актер Всеволод Шиловский напомнил, что творческий путь Булдакова не был простым, и ему пришлось пережить много унижений и неудач.
"Надо было иметь характер Булдакова, чтобы не озлобиться, оставить в себе любовь к людям. Лешенька, ты всегда со мной, спасибо тебе за все", — сказал он.
Народный артист России Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии, где находился на гастролях. Причиной смерти 68-летнего актера стала острая сердечная недостаточность. Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище.
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