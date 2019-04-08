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Выборы на Украине 37 минут назад
Карен Шахназаров: Зеленский в любом случае уже выиграл
Владимир Зеленский начал играть с Америкой в Порошенко, полностью повторяя повестку действующего президента и анонсируя курс в НАТО, заявил ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя большое интервью лидера предвыборной гонки телеканалу "Украина".
"Очевидно, что сказать Зеленскому нечего. А по-другому не может быть, иначе лишится поддержки Запада", — считает Соловьев.
Президентская кампания на Украине развивается стремительно, переходит в стадию взаимного фехтования: Порошенко с Зеленским перебрасываются вызовами.
Вся эта игра, полагает украинский политолог Вадим Трюхан, не более, чем попытки манипулировать избирателями: "Последние выступления Порошенко и Зеленского показывают, что маски сняты. Порошенко попытался играть на поле Зеленского, декларируя всяческие изменения и привлечение молодежи, а Зеленский играет на поле Порошенко, посылая месседж Западу. То есть, они не друг с другом играют, а с избирателями".
Российский режиссер Карен Шахназаров уверен, что оба кандидата в президенты являются прозападными: "И тот, и другой имеют большие счета в западных банках и никуда не рыпнутся. Все под контролем американцев, которые тянут Порошенко и будут продолжать это делать". А Зеленский, по мнению режиссера, в предвыборной кампании был призван провести Порошенко во второй тур, что успешно сделал, оттянув голоса у самой большой угрозы — Тимошенко и Бойко.
Однако Шахназаров уверен, что Зеленский в любом случае уже выиграл: "Он получил все, что хотел — стал мировой звездой. У него будут концерты по всему миру, приглашения в кино. Он уже сделал себе замечательную актерскую карьеру".
Но сегодня, по мнению режиссера, Зеленский фактически сливает свою кампанию, потому что он полностью повторил Порошенко. Только действующий президент, согласно "западному режиссеру", излагал свою платформу гораздо агрессивнее и убедительнее.
"Перед Порошенко у американцев больше обязательств, чем перед Зеленским. Как опытный политик он их больше устраивает. Поэтому, я думаю, все будет идти к тому, чтобы вытянуть Порошенко", — заключил Шахназаров.
Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Лидером стал Владимир Зеленский, который набрал 30,24 процента голосов избирателей. У Порошенко — 15,95 процента голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.
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