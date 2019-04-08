Подростковый сленг, мифы о наркотиках и путаница с дебатами: Порошенко бросил на Зеленского все силы

Владимир Зеленский попросил МВД Украины предоставить ему государственную охрану. Кандидат в президенты Украины заявил, что перед вторым туром опасается за свою безопасность. Сегодня же стало известно, что ФБР начала расследование в отношении олигарха Коломойского, которого на Украине называют покровителем Зеленского. Дело об отмывании денег удачно всплыло в разгар выборов. Ожидается, что это укрепит позиции Порошенко, который сейчас значительно уступает своему оппоненту.

Президент Украины переходит на подростковый сленг и обращается к молодым уже не "друзья", а "гайз" и "френды". Его за это высмеивают. Подражая молодым, он также каждый день записывает для блога видео — последнее где-то в кустах.

"У нас свободная Украина свободных людей. Украина такой и должна остаться. Мы не дадим превратить нас в Россию. Для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", — заявляет Порошенко.

Зеленский намек улавливает и отвечает Порошенко бодрым утренним посланием: у него разминка. Через несколько часов он выкладывает сначала фото, а потом и видео его встречи с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном. В начале предвыборной кампании Расмуссен агитировал за Порошенко. Теперь недвусмысленно дает понять: для европейских политиков Зеленский — фаворит.

"У Зеленского больше идей и собственное видение. Он тоже может способствовать укреплению отношений между Украиной и Евросоюзом, Украиной и НАТО. Он окружен компетентной командой, которая может сделать его президентство эффективным", — объясняет Андерс Фог Расмуссен, советник президента Украины, генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах.

После разговора "за Европу" Зеленский приехал на интервью телеканалу "Украина". Он дал понять: страна и дальше будет стремиться в НАТО. Но прежде надо разобраться с гражданской войной на юго-востоке.

"У нас две глобальные проблемы: война на Донбассе и, естественно, люди очень боятся инвестировать в Украину. Людям страшно. Их финансы не защищены. На бизнес давят", — рассказывает Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины.

Воюющую Украину Запад боится. Стабильности нет. Зеленский готов вести переговоры с Россией и разговаривать на языке дипломатии. Президент Порошенко на этом языке уже давно не разговаривает — только угрозами и шантажом.

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, и объяснить людям: мы все — украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям, которые там живут", — считает Владимир Зеленский.

В тот же день в той же студии интервью давал Порошенко. Он говорил не о политике, а об анализах, и снова намекал на порочность Зеленского.

"Считаю чрезвычайной угрозой, когда есть подозрения, что президентом Украины, верховным главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость", — указал Петр Порошенко, действующий президент Украины.

Журналисты раскопали: миф о наркозависимости Зеленского распространяют люди президента. В соцсетях появился ролик, смонтированный из недавнего интервью изданию "Украинская правда". Вот оригинал: "Я очень люблю кофе. И я, действительно, нюхаю кофе (когда пью). Я не употребляю никакие наркотики".

Но слова вырвали из контекста, склеили, и вот уже Зеленский якобы признается в употреблении наркотиков. Технология "черного" пиара. Честно играть у Порошенко не получается. Он сначала предлагает дебаты, потом ищет повод их отменить. Теперь играет с датами.

"14 апреля я на республиканском стадионе, там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", — заявляет Петр Порошенко.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко. Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые люди не могут перед ним поставить. А я могу от вашего имени", — обращается к избирателям Владимир Зеленский.

Зеленский сразу предлагал 19 апреля, но Порошенко вдруг передумал. Началась война компроматов. Есть подозрения, что информация о расследовании, которое ведет ФБР против олигарха Коломойского, тоже появилась неслучайно.

"Мистер Коломойский категорически отрицает, что отмывал деньги в США. Он бизнесмен. Его "Приватбанк" был захвачен правительством, которое объявило об угрозе банкротства, а позднее выяснилось, что это ложь", — говорит Майк Салливан, адвокат Игоря Коломойского.

Депутаты Верховной рады сегодня предложили объединиться вокруг Зеленского, то есть против Порошенко. Тимошенко просила коллег вернуться к рассмотрению закона об импичменте президенту и уравнять его в правах с другими — никакой неприкосновенности.

"Эта клоунада, это шоу, это унижение Украины. Как минимум половина жителей Украины не могут воспринимать это", — объясняет Юлия Тимошенко, лидер фракции "Баткивщина".

Между тем Порошенко готовится к разговору с канцлером Германии — искать поддержки на Украине ему уже не у кого.