Доклад Чайки: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похищено более 1,6 миллиарда

В Совет Федерации поступил доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела, сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура вместе с правоохранительными и контролирующими органами в 2018 году проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти, среди которых МЧС и Роспатент, а также госкорпораций, в том числе "Роскосмоса", "Росатома", концерна "Алмаз-Антей".

В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения и другие нарушения.