Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики. Об этом сообщил представитель штаба кандидата на пост украинского президента.

Он подчеркнул, что предыдущей проверки Зеленского и так достаточно, а если у кого-то результаты тестов вызывают сомнения, то можно обратиться в соответствующие органы.

С инициативой повторных анализов для Зеленского выступил в эфире одного из телеканалов Пётр Порошенко. Он призвал своего оппонента быть более открытым, как любой публичный человек, сообщает "Россия 24".

В эфире этого же телеканала Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. Более того, говорить на русском, по заявлению украинского президента, для него вполне естественно. Этот пассаж он адресовал жителям Востока Украины. Порошенко заверил, что власти не намерены посягать на право жителей этого региона разговаривать на русском языке. Хотя ранее украинский президент гордо заявлял, что страна за последние пять лет освободилась от культурной оккупации, имея в виду фильмы, песни и книги на русском языке.

Тем временем в социологической службе центра имени Разумкова рассказали, что по опросам населения Порошенко не пользуется большой поддержкой избирателей. По данным центра, например, лишь 10 процентов людей, которые голосовали в первом туре за Юлию Тимошенко, готовы выразить поддержку действующему президенту. В то время как 40 процентов голосовавших во втором туре предпочтут Владимира Зеленского.