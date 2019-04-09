Тренер "Челси" Сарри: нам будет крайне трудно удержать Азара

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался по поводу возможного ухода из команды лидера "синих" Эдена Азара. По мнению итальянского специалиста, сохранить звездного бельгийца в клубе будет крайне непростой задачей.

"Мы бы хотели сохранить Азара в своей команде, потому что заменить его будет крайне непросто. Впрочем, если он захочет сам попробовать себя в другом клубе, будет очень тяжело его удержать", – цитирует Сарри Sky Sports.

Также он сообщил, что считает трансферную стоимость футболиста на рынке заниженной. "Я убежден, что Азар стоит больше 100 миллионов фунтов стерлингов", – заявил тренер "Челси".

Ранее появилась информация, что мадридский "Реал" практически согласовал трансфер бельгийца. Сам же футболист заявил, что до окончания сезона все его мысли связаны с лондонским клубом. О своем будущем Азар пока предпочитает не говорить.