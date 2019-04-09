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9 апреля 201910:13

Тренер "Челси" Сарри: нам будет крайне трудно удержать Азара

EPA

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался по поводу возможного ухода из команды лидера "синих" Эдена Азара. По мнению итальянского специалиста, сохранить звездного бельгийца в клубе будет крайне непростой задачей.

"Мы бы хотели сохранить Азара в своей команде, потому что заменить его будет крайне непросто. Впрочем, если он захочет сам попробовать себя в другом клубе, будет очень тяжело его удержать", – цитирует Сарри Sky Sports.

Также он сообщил, что считает трансферную стоимость футболиста на рынке заниженной. "Я убежден, что Азар стоит больше 100 миллионов фунтов стерлингов", – заявил тренер "Челси".

Ранее появилась информация, что мадридский "Реал" практически согласовал трансфер бельгийца. Сам же футболист заявил, что до окончания сезона все его мысли связаны с лондонским клубом. О своем будущем Азар пока предпочитает не говорить.

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