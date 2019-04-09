Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике

Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Это экологические угрозы. "Мишек жалко, в данном случае белых медведей. Но я образно говорю, вообще — всю фауну", — заявил Путин.

Он отметил, что из-за потепления и при возможном экономическом освоении арктической зоны экологические угрозы региону возрастают. Он призвал это учитывать. С другой стороны, Владимир Путин не видит в Арктике военной напряженности, хотя НАТО и проводят в арктическом регионе крупные военные маневры.

Россия в Арктике маневров подобного масштаба не осуществляет, пояснил Путин. Россия провела учения на востоке, вдалеке от зоны ответственности Североатлантического альянса, добавил глава российского государства. При этом, Москва всегда приглашает на свои военные учения иностранных наблюдателей.

По мнению Владимира Путина, мировые запасы ресурсов в Арктике должны работать на все человечество. Поставить их на службу человечеству нужно, добавил Путин, в рамках известных международных правил и договоренностей между странами региона и нерегиональными игроками.

Также важно использовать Арктику для создания дополнительных возможностей в сфере транспорта и связи, продолжил Путин. Президент России также добавил, что стратегия развития Арктики до 2035 года будет принята до конца текущего года.

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" – одна из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона. Он объединяет усилия органов госвласти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для проведения заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста региона. Прямую трансляцию с форума в петербургском "Экспофоруме" вел телеканал "Россия 24". Пятый международный форум "Арктика – территория диалога" продолжится 10 апреля.