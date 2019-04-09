Родина пробилась во второй круг теннисного турнира в Лугано

Российская теннисистка Евгения Родина с победы стартовала на турнире в швейцарском Лугано. В первом круге она сумела одолеть датчанку Клару Таусон со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:5. Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут.

В следующем раунде россиянка сразится с белоруской Верой Лапко, посеянной на турнире под восьмым номером.

Призовой фонд соревнований в Лугано превышает 225 тысяч долларов.