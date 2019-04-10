Прокурор запросил для убийцы журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова 10 лет

Прокурор запросил по делу об убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова назначить подсудимому десять лет колонии строго режима. Прения сторон по этому делу прошли накануне, 9 апреля.

Несмотря на то, что убийца признает свою вину, он категорически не согласен с медэкспертизой, которую провели в институте им. В.П. Сербского в Москве. Обвиняемый утверждает, что экспертиза проводилась поверхностно и фактически никакого обследования не сделано. По результатам убийцу журналиста признали вменяемым, а значит ему грозит лишения свободы в колонии строго режима.

Как напоминает ГТРК "Нижний Новгород", тело журналиста было найдено на вершине трамплина по улице Казанская Набережная 22 июля 2018 года. Позже подозреваемый в убийстве сам явился с повинной. Как выяснилось молодые люди были знакомы. В день трагедии они поссорились, затем подсудимый ударил журналиста несколько раз камнем по голове. от чего тот скончался.