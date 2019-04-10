Посмотрит - рублем подарит! Заседание Совфеда началось со стихов для Матвиенко

С поздравлений в адрес спикера Валентины Матвиенко началось заседание Совета Федерации 10 апреля. У нее юбилей: 7 апреля председателю Совета Федерации исполнилось 70 лет. Фрагмент из поэмы Николая Некрасова "Мороз, Красный нос" для Валентины Ивановны зачитал первый вице-спикер Николай Федоров.

В числе основных достижений Валентины Матвиенко сенаторы назвали то, что она "вернула России Крым", сообщает РИА Новости. По мнению Николая Федорова, Николай Некрасов увидел образ Матвиенко через века.

Он зачитал пару четверостиший из некрасовской поэмы:

"Есть женщины в русских селеньях

с спокойною важностью лиц,

с красивою силой в движеньях,

с походкой, со взглядом цариц —

их разве слепой не заметит,

а зрячий о них говорит:

"Пройдет — словно солнце осветит!

Посмотрит — рублем подарит!"

Растроганная поздравлениями коллег глава Совета Федерации все-таки призвала сенаторов к порядку и активной работе.

"Николай Васильевич, все, заканчивайте. На нас президент надеется, возлагает очень большие надежды", — настроила Валентина Матвиенко членов Совета Федерации на продуктивную работу.

На повестке пленарного заседания у членов верхней палаты российского парламента закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, заявление о деструктивной политике НАТО, которому тоже 70 лет, а также ежегодный доклад Генпрокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России. Доклад Чайки телеканал "Россия 24" транслировал в прямом эфире.