В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы

В Москве этим вечером прогремит салют в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Одессы. В 10 часов в небо над Поклонной горой взмоют 12 артиллерийских залпов.

Всего в этом году в Москве в разные даты будут даны одиннадцать салютов. Они ознаменуют освобождение городов-героев и столиц европейских государств: Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

В 2020 году будут даны шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина. Каждый раз ровно в 22:00 салютный дивизион Западного военного округа будет выполнять по 12 залпов.

Город-герой Одессу освободили 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта, напоминает ТАСС. Тогда в Москве также был дан салют, он состоял из 24 залпов из 324 орудий.