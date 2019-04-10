В Киеве доказали, что Репин и Чайковский - украинцы

Министерство культуры Украины, презентуя проект "Маленькие города — большие впечатления", в своем в промо-ролике причислило художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского к украинским культурным деятелям.

В ролике говорится: "Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине", цитирует презентацию интернет-издание Страна.ua.

Проект представлен на сайте Минкульта Украины. В тексте отмечается, что его цель — способствовать дальнейшему культурно-экономическому развитию территорий.

Композитор Петр Чайковский родился в Воткинске Вятской губернии в 1840 году, умер в 1893 году в Санкт-Петербурге.

Художник Илья Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской губернии, которая входила в состав Российской империи (ныне Харьковская область Украины), умер в 1930 году в поселке Куоккала (ныне село Репино под Петербургом).

Ранее Верховная рада Украины внесла в список "выдающихся украинских деятелей" Казимира Малевича, авиаконструктора Игоря Сикорского, председателя директории Украинской народной республики Симона Петлюру и некоторых других известных личностей, напоминает РИА Новости.