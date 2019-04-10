Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала позицию украинских националистов, которые вдруг стали поддерживать кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента Украины. В интервью, фрагмент из которого был показан в программе "Кто против", она заявила, что ее очень сильно удивила позиция УНА-УНСО (запрещена в РФ) - националистов, которые стали агитировать за Порошенко.

"Я не могу понять, украинцы, вы чего боитесь? Вы боитесь того, что Зеленский — еврей, так у нас Порошенко тоже на идише говорит. Вы боитесь Коломойского-олигарха, так Порошенко – олигарх, который украл не меньше, а может даже больше Коломойского. Вы боитесь, что Зеленский не владеет украинским языком? Так выучит. Порошенко тоже был советским комсомольцем и не знал украинского языка. Вы понимаете, патриот Украины – это человек, который не грабит свой народ, а который защищает Украину. Не важно, на каком языке при этом он говорит. Я не знаю, как националисты могут агитировать за Порошенко…", — удивляется Надежда Савченко.



Несмотря на то, что Петр Порошенко использует крайне националистическую риторику и позиционирует себя как самого большого патриота, сами националисты его не очень поддерживали. Самая крупная правая организация "Национальный Корпус" провела протесты против соратников Порошенко из-за скандала в "Укроборонпроме". Правда, после первого тура УНА-УНСО решила сменить курс. В обращении руководства организации сказано, что избрание Владимира Зеленского – "это прорыв русского мира в самое сердце Украинской Державы и реальная угроза реванша Москвы".