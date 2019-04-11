Экономисты Германии: санкции США нарушают международное право

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, отвечая на вопросы журналистов издания OWC, назвал санкции Соединенных Штатов Америки против европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.

Как отметил Хармс, несколько последних пакетов санкций, введенных США, не имеют четкой политической цели, они связаны лишь с отстаиванием экономических интересов в Европе (например, с планами по увеличению экспорта американского сжиженного природного газа). Хармс подчеркнул, что совершенно непонятно, что должна сделать Россия, чтобы ее прекратили наказывать.

Глава комитета признал факт того, что Европа бессильна перед такой политикой США, так как для крупных европейских компаний американский рынок чрезвычайно важен. В случае каких-либо проблем эти фирмы откажутся от сотрудничества с российскими компаниями ради Соединенных Штатов. Причина – глобальное доминирование американского рынка и доллара.

Соединенные Штаты своими санкциями заставляют компании Европы с неуверенностью вести бизнес с Российской Федерацией, а порой и вовсе от него отказываться. Это порождает недоверие и мешает деловым отношениям, сделал вывод Хармс.

Также он сообщил, что Восточный комитет германской экономики разработал меморандум, который направлен на улучшение отношений с Россией. Документ уже разослан большому количеству предприятий, объединений и политиков Европы. В нем комитет старается объяснить, как сильно Европа проигрывает от ухудшения отношений с Москвой, передает РИА Новости.