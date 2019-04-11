Мадуро: Майк Пенс на Совбезе ООН выставил себя дураком

Венесуэла нейтрализует до четырех хакерских атак на свою энергосистему ежедневно, рассказал президент страны Николас Мадуро. Он добавил, что работники энергоснабжения находятся на круглосуточном дежурстве.

Также в своей речи он раскритиковал выступление в ООН вице-президента США Майка Пенса, обвинив того в национализме и даже планах сместить Дональда Трампа. "Агрессивный империализм, — приводит слова венесуэльского лидера телеканал "Россия 24". — Сегодня вице-президент США Майк Пенс выставил себя дураком на Совбезе ООН. Он даже не осознает, насколько он заблуждается в своей гордыне и в своей расисткой убежденности в превосходстве США над Латинской Америкой. Они серьезно считают, что они могут отдавать приказы Венесуэле и всему миру. Они считают себя империей, которая отдает приказы…. Речь Пенса — это речь кандидата в президенты. Мне кажется, он планирует сместить Дональда Трампа и сам стать президентом. Сегодня я увидел это в глазах Майкла Пенса. Я увидел жадный блеск в глазах Пенса, который надеется занять президентское кресло в Овальном Кабинете".