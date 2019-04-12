Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР

Верховное народное собрание КНДР переизбрало лидера страны Ким Чен Ына председателем Госсовета, назначило нового премьера и пересмотрело конституцию.

Главой кабинета министров стал Ким Чжэ Рён вместо прежнего премьера Пак Пон Чжу​​​, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын, родившийся в 1982 году (точная дата неизвестна), сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира в 2011 году.

Верховное народное собрание — высший законодательный орган КНДР (687 парламентариев). Депутаты избираются на пятилетний срок.