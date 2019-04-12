Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

"Спартак" принял решение применить строгие дисциплинарные санкции к полузащитнику Аязу Гулиеву. Футболист наказан за драку с пешеходом, в результате которой гражданин США получил перелом носа.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов. Также Аяз отстранен от основы и переведен в дубль. Играть за молодежную команду он тоже не сможет.

При этом Гулиеву не грозит судебное преследование. Потерпевший отказался от претензий к футболисту, получив от него денежную компенсацию.