Бывшая жена Джонни Деппа заявила, что тот хотел ее убить

Продолжается суд между актером Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд. Женщина обвиняет экс-супруга в домашнем насилии. По словам Херд, Депп угрожал ее убить, сообщает Variety.

По словам Херд в декабре 2015 года во время одной из ссор Депп схватил ее за горло, ударил по лицу и стал угрожать убийством.

После этого актер якобы повалил ее на кровать и начал бить по голове. Инцидент произошел в квартире Деппа в Лос-Анджелесе.

Херд называет бывшего супруга не иначе как монстром. Депп на это отвечает, что актриса сама не раз его била, а также изменяла звезде "Пиратов Карибского моря".

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак распался в 2017.