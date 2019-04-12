ЕС подумывает о новых пошлинах на американские товары

Новые пошлины на 10 миллиардов евро собирается ввести Евросоюз на американские товары. Но сначала европейские страны должны одобрить составленный Еврокомиссией список товаров. Он будет опубликован на третьей неделе апреля.

Это ответный шаг Брюсселя на заявление Дональда Трампа, отмечает ТАСС. 9 апреля президент США заявил о планах ввести пошлины на европейские товары в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Пошлины затронут импорт товаров из ЕС на 11 миллиардов долларов.

Апелляционный орган ВТО в 2018 году подтвердил, что Европейский союз и четыре его государства-члена — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали Airbus. 9 апреля управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовало список продукции ЕС, на которую могут быть введены пошлины в связи с этим.

В этой американской бочке меда есть и ложка дегтя: в конце марта 2019 года Апелляционный орган ВТО подтвердил вывод третейской группы, что США субсидировали производство самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам Airbus через снижение налогов. Спор о субсидировании Boeing и Airbus во Всемирной торговой организации длится между США и ЕС идет с 2004 года.