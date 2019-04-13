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13 апреля 201909:34

Курбан Бердыев: "Крылья" заслужили победу над "Рубином"

В матче 23-го тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Я думаю, что "Крылья" заслужили победу. Удар, с которого был забит гол, конечно, сумасшедшим получился, – приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина". – В первом тайме мы сами ошиблись в перестроениях, а "Крылья" этим неплохо воспользовались".

Казанцы не могут одержать победу уже на протяжении шести матчей, Бердыев заявил, что безвыигрышная серия не давит на команду: "в группе атаки, пока не хватает нам… Сагитов молодой, мы надеемся на него, что он рано или поздно забьет. Так же и Акбашев. Надеемся, что все будет нормально, но нужно время".

Напомним, "Рубин" с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, в следующем туре подопечные Курбана Бердыева 21 апреля в Екатеринбурге сыграют с "Уралом".

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