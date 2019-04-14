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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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14 апреля 201917:10

Телеканал "Дойче велле" в Венесуэле отключили за критику властей

Global Look Press

Венесуэльские власти отключили телеканал медиакомпании "Дойче велле" от кабельной сети. Причины такого поступка Венесуэльская комиссия по телекоммуникациям (Conatel) не объяснила.

Директор медиакомпании Петер Лимбург заявил, что "Дойче велле" продолжить распространять информаию через соцсети и YouTube, и призвал снова распространять сигнал.

Сам Лимбург считает, что отключение связано с критикой венесуэльских властей, передает ТАСС.

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