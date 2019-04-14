Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

На Украине уволился по собственному желанию замглавы администрации президента Порошенко генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. На своей должности он отвечал за направление спецслужб, а в заявлении на увольнение выступил с претензиями в адрес действующего президента.

По мнению Кондратюка, Петр Порошенко считает себя единоличным защитником Украины, лично обеспечившим Киеву дипломатическую поддержку. Это далеко не так, написал чиновник, прибавив, что ему, как и тысячам военных, "оскорбительно это слышать".

Копию заявления Кондратюка публикует украинское информагентство УНИАН. Он также указывает на отсутствие реакции Порошенко на его обращение относительно "грязных обвинений" СМИ в причастности Кондратюка к вербовке в интересах иностранных спецслужб бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Заместителем главы администрации Порошенко Кондратюк был с 16 октября 2016 года. Эту должность он занял после гибели его предшественника Андрея Таранова, разбившегося на водном мотоцикле в Киеве.