Зеленский не пришел, зато Порошенко спел

Дебаты Петра Порошенко с его соперником во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским 14 апреля так и не состоялись. Зеленский первым предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве — но только 19 апреля, за два дня до голосования. На встречное предложение Порошенко встретиться на "Олимпийском" 14 апреля украинский шоумен не согласился.

Штаб Зеленского сообщил, что их кандидат опасается провокации и не намерен участвовать в дебатах, которые запланировал на сегодня Петр Порошенко. Зеленский готов ответить на вопросы оппонента в указанную дату — 19 апреля, а не 14-го, как настаивает действующий президент.

Порошенко, напротив, прибыл к "Олимпийскому", перед которым для него организовали сцену, и даже спел с нее. Вместе со своими сторонниками он исполнил украинскую песню "Ты ж мэне пидманула".

Перед этим украинский президент пообщался с журналистами в отдельном зале внутри "Олимпийского", а после песни всех пригласили сделать коллективное фото — по выражению Порошенко, "самое большое селфи". Во время фотографирования Порошенко обещал в мегафон, что никому не позволит "украсть наше будущее, за волосы втянуть нас назад в Российскую империю, забрать нашу церковь, нашу свободу и будущее", передает ТАСС.

Порошенко также заявил, что рассчитывает увидеть Зеленского на телеканале ICTV в понедельник, 15 апреля: обоих кандидатов пригласили туда для участия в программе "Свобода слова". Призвав своего соперника не избегать дебатов, а прийти и рассказать украинцам о своих планах и программе, он добавил, что "отсидеться" у Зеленского "не должно получиться".

По итогам мероприятия украинские журналисты отметили, что участвовавшие в нем публика и сотрудники СМИ были тщательно отобраны, хотя Порошенко и заявлял, что на стадион могли прийти все желающие и что там присутствуют более 200 сотрудников СМИ. Как рассказал в "Фейсбуке" украинский журналист ресурса UA1.com Вадим Фолькер, на дебаты Порошенко с самим собой не пустили журналистов изданий "Вести", Страна.ua, операторов телеканала "1+1" и Klymenko Time.