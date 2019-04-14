"Питтсбург" Малкина потерпел третье поражение подряд в серии с "Айлендерс"

В Питтсбурге завершился третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между местными "Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Гости добились волевой победы со счетом 4:1. Для выхода в следующий раунд "островитянам" осталось выиграть всего один матч.

Хозяева льда вышли вперед на 13-й минуте стараниями Гаррета Уилсона. Однако это был первый и последний успех хоккеистов "Питтсбурга". Далее забивали только гости. В составе "Айлендерс" отличились Джордан Эберле, Брон Нельсон, Леонид Комаров и Андерс Ли.

Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин результативных баллов не набрал, проведя на льду 18 минут 50 секунд. Счет в серии стал 3:0 в пользу "островитян". Четвертая игра этих соперников состоится 17 апреля в Питтсбурге.