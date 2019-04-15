Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

В Каир прибыла делегация из России, которая должна в очередной раз проверить безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Пятнадцать российских специалистов разделились на две группы и отправились в эти курортные города, сообщил ТАСС осведомленный источник в авиационной сфере Египта.

Проверка безопасности аэропортов продлится до 19 апреля. В Египте полагают, что первой для российских чартеров будет открыта Хургада, но пока конкретные сроки не называются.

Эксперты из России должны проинспектировать всю цепочку: от входа пассажиров в терминал аэропорта и регистрации на рейс до посадки в самолет, а также процесс досмотра и погрузки багажа, работу сотрудников аэропорта и снабжение питанием во время полета.

В последний раз инспекцию аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады специалисты из России проводили в конце 2018 года.

В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.

Египетский министр также рассказал, что власти страны обязуются приложить все усилия для обеспечения безопасности аэропортов в курортных городах, чтобы туда вернулись российские туристы.

Сергей Лавров, со своей стороны, заявил о прогрессе в этом вопросе.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года. Тогда над Синаем разбился самолет "Когалымавиа", летевший с туристами из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт.

В январе 2018-го указом президента России были возобновлены регулярные полеты в Каир, но прямое авиасообщение между российскими городами и курортными Хургадой и Шарм-эль-Шейхом закрыто до сих пор.